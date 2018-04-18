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«Челси» улучшил предложение по хавбеку «Ниццы»
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«Челси» улучшил предложение по хавбеку «Ниццы» 

Советский спорт 2 часа назад
Согласно источнику, на игрока продолжает претендовать «Челси», который ранее предлагал за его трансфер 35 млн евро.
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Отмечается, что «синие» хотят заполучить ивуарийца этим летом, поэтому улучшили свое предложение до 40 млн фунтов. При этом к Сери проявляют интерес «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Как сообщает издание, 26-летний футболист примет окончательное решение после того, как «Челси» определится с тренером на будущий сезон.
На данный момент полузащитник сыграл 36 матчей, забил 1 гол и отдал 8 голевых передач.
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