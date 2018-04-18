Вячеслав Матюшенко: «Судейских скандалов при Будогосском было не больше и не меньше, чем раньше» 

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко воздержался от оценки деятельности бывшего главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, которого накануне отправили в отставку. На смену Будогосскому, напомним, пришел Александр Егоров.
— Наверное, не мне стоит давать оценку своевременности смены руководства в судейском корпусе, — сказал Матюшенко.
— На ваш взгляд, скандалов при Андрее Будогоссоком стало больше?
— Мне кажется, их было не больше и не меньше, чем раньше. (Андрей СИЗЯКИН)
В российском судействе революция