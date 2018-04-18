Вячеслав Матюшенко: «Судейских скандалов при Будогосском было не больше и не меньше, чем раньше»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко воздержался от оценки деятельности бывшего главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, которого накануне отправили в отставку. На смену Будогосскому, напомним, пришел Александр Егоров — Наверное, не мне стоит давать оценку своевременности смены руководства в судейском корпусе, — сказал Матюшенко. — На ваш взгляд, скандалов при Андрее Будогоссоком стало больше? — Мне кажется, их было не больше и не меньше, чем раньше. ( Андрей СИЗЯКИН В российском судействе революция