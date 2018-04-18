Ещё
Вячеслав Матюшенко: «Судейских скандалов при Будогосском было не больше и не меньше, чем раньше»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вячеслав Матюшенко: «Судейских скандалов при Будогосском было не больше и не меньше, чем раньше» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко воздержался от оценки деятельности бывшего главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, которого накануне отправили в отставку. На смену Будогосскому, напомним, пришел Александр Егоров.
— Наверное, не мне стоит давать оценку своевременности смены руководства в судейском корпусе, — сказал Матюшенко.
— На ваш взгляд, скандалов при Андрее Будогоссоком стало больше?
— Мне кажется, их было не больше и не меньше, чем раньше. (Андрей СИЗЯКИН)
В российском судействе революция
Спорт-Экспресс: последние новости
Кристиян Бистрович: "Такие команды, как "Амкар", любят "парковать автобус" Жены и подруги игроков "Ак Барса" записали песню в поддержку команды перед третьим матчем с ЦСКА "Ливерпуль" интересуется хавбеком "Наполи"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
WADA решило «добить» Россию96
Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства
Украинские футболистки передрались на поле22
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение