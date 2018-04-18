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Участок М-5 у Чебаркуля сдадут лишь в 2018 году
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Участок М-5 у Чебаркуля сдадут лишь в 2018 году 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На заседании комитета по строительной политике и ЖКХ Законодательного Собрания Челябинской области подняли вопрос об участке М-5 вблизи Чебаркуля, который не могут сдать уже несколько лет, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».
По словам главного инженера «Управления федеральных автомобильных дорог Южного Урала» Михаила Позднякова, всё дело в долгом судебном разбирательстве с подрядчиком. Участок в 10 километров сейчас без верхнего покрытия, поэтому вводить его в эксплуатацию нельзя — дорога быстро разрушится. Поэтому требуется провести дополнительные работы.
В лучшем случае участок будет открыт лишь в следующем 2018 году.
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