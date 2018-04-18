Фил Ло Греко популярно объяснил, почему побьёт Амира Хана

Канадский середняк Фил Ло Греко (28-3, 15 КО) уже прибыл в Великобританию, провёл там открытую тренировку и пообщался с местными СМИ, дав понять, что они могут готовиться к поражению своего фаворита, экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Амира Хана (31-4, 19 КО), поскольку у того проблемы ментального характера, да и вообще всё лучшее уже осталось в прошлом.

Напомним, что поединок Хан-Ло Греко состоится в эту субботу, 21 апреля, в Ливерпуле (Англия).

«Я действительно думаю, что у Хана не всё в порядке с психологией. С чего бы ей быть в норме? Он был жёстко нокаутирован в крайнем поединке (Канело Альваресом в мае 2016 года — прим. vRINGe), после чего не выступал два года. Я даже не думаю, а точно знаю, что он в этом плане не стабилен, — заявил Ло Греко в интервью Sky Sports. — Он одарён физически, но когда тебе за 30, а с психологией проблемы, вообще не важно, насколько ты физически хорош, потому что это всё равно тебе не поможет».

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«Хан много сделал для бокса, в частности британского, но его время прошло, — уверен канадец. — Как я уже говорил на предыдущей пресс-конференции, это как (компьютерная игра) «Уличный боец», когда ты теряешь все жизни. Так же и он уже потерял свои жизни, причём сам об этом знает. Просто у спортсменов есть особенность лгать себе, думая: «у меня осталась ещё одна». Так было с Рэем Леонардом, Рэем Робинсоном, Мухаммедом Али . Все они думали, что смогут сделать это ещё один раз».

«На месте Хана я бы подумал о своём здоровье. Он уже достаточно заработал. Будь счастлив, наслаждайся жизнью в кругу семьи. Сейчас моё время», — подвёл неутешительную для соперника черту Фил.

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