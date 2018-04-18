Около 6 тыс. человек обеспечат безопасность на трех футбольных матчах в Москве 18 апреля

МОСКВА, 18 апреля. / ТАСС /. Около 6 тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на трех футбольных матчах, которые пройдут в Москве 18 апреля. Об этом в среду сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В столице в среду будут сыграны полуфинал Кубка России между "Спартаком" и «Тосно» на стадионе «Открытие-Арене» и два матча Российской футбольной премьер— лиги (РФПЛ) — между «Локомотивом» и «Ахматом» на «РЖД-Арене» и между «ЦСКА» и «Амкаром» на «ВЭБ-Арене». «Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью около 6 тысяч человек», — рассказали в пресс— службе.

Безопасность на матчах будут обеспечивать около 3,5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии и около 2 тыс. работников частных охранных организаций и контрольно— распорядительных служб. В департаменте добавили, что в мероприятиях также будет задействовано порядка 200 народных дружинников.

Обеспечивать безопасность матчей также будут кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадионы и прилегающую территорию.