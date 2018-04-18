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Златан Ибрагимович: «Я сделаю из игроков „Гэлакси“ суперзвезд»
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Златан Ибрагимович: «Я сделаю из игроков „Гэлакси“ суперзвезд» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в эфире шоу Джимми Киммела на канале АВС объяснил свое оригинальное объявление о переходе в калифорнийский клуб. Напомним, швед выкупил целую полосу LA Times, написав на ней короткое приветствие.
— Я хотел дать городу подарок. Им оказался я сам, — отметил Ибрагимович. — Долго думал, что подарить Лос-Анджелесу, и решил, что должен подарить себя. У меня большое самолюбие? Да, но я не сказал бы, что я типичный шведский парень, хотя именно я поместил Швецию на карту.
Не боюсь ли затмить других игроков «Гэлакси»? Нет-нет, я сделаю из них суперзвезд. Как и тебя, Джимми (смеется). В США футбол не очень популярен? Послушай, футбол — самый популярный спорт на планете. Можете себе представить, каково ощущать себя на вершине популярнейшей игры?
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