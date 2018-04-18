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В Ростове сегодня откроется билетный центр ЧМ-2018
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В Ростове сегодня откроется билетный центр ЧМ-2018 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ростове-на-Дону сегодня, 18 апреля, с 14 часов, как и в других городах-организаторах, начнет работу билетный центр Чемпионата мира по футболу-2018. Он расположится в ТРЦ «МегаМаг» на улице Пойменной, 1.
«Сначала в билетных центрах ФИФА можно будет только получить билеты, приобретенные онлайн. Только начиная с 1 мая билеты (при условии их наличия) будут также доступны для приобретения в кассах главных билетных центров ФИФА», — отмечается в сообщении регионального правительства.
Режим работы билетного центра: по будням, с 14 до 19, а по выходным — с 10:30 до 19:00. Напомним также, что сегодня стартует последний этап продаж билетов на ЧМ-2018 на официальном сайте FIFA.
До Чемпионата мира по футболу-2018 осталось 56 дней. В Ростове-на-Дону состоится четыре групповой серии и один матч 1/8 финала. Послами ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону являются модель Виктория Лопырева, рэпер Баста, телеведущий Дмитрий Дибров и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартарес Самургашев. Талисманом игр был выбран волк Забивака.
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