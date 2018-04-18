В Ростове сегодня откроется билетный центр ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону сегодня, 18 апреля, с 14 часов, как и в других городах-организаторах, начнет работу билетный центр Чемпионата мира по футболу-2018. Он расположится в ТРЦ «МегаМаг» на улице Пойменной, 1.

«Сначала в билетных центрах ФИФА можно будет только получить билеты, приобретенные онлайн. Только начиная с 1 мая билеты (при условии их наличия) будут также доступны для приобретения в кассах главных билетных центров ФИФА», — отмечается в сообщении регионального правительства.

Режим работы билетного центра: по будням, с 14 до 19, а по выходным — с 10:30 до 19:00. Напомним также, что сегодня стартует последний этап продаж билетов на ЧМ-2018 на официальном сайте FIFA.