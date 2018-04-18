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Прием заявок для участие в турнире по стритболу стартовал в районе
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Прием заявок для участие в турнире по стритболу стартовал в районе 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Соревнования по стритболу состоятся в парке «Фестивальный» в мае 2018 года. Все желающие смогут подать заявки на участие до 25 апреля.
— Первенство состоится в рамках Московской комплексной спартакиады «Московский двор — спортивный двор». В нем примут участие юноши и девушки в возрастной категории от 14 до 17 лет, — сообщила представитель пресс-службы Центра физической культуры и спорта Анастасия Тарантулова.
Заявки на участие будут принимать с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Мантулинская, дом 24, строение 1.
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