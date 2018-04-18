Прием заявок для участие в турнире по стритболу стартовал в районе

Соревнования по стритболу состоятся в парке «Фестивальный» в мае 2018 года. Все желающие смогут подать заявки на участие до 25 апреля.

— Первенство состоится в рамках Московской комплексной спартакиады «Московский двор — спортивный двор». В нем примут участие юноши и девушки в возрастной категории от 14 до 17 лет, — сообщила представитель пресс-службы Центра физической культуры и спорта Анастасия Тарантулова.

Заявки на участие будут принимать с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Мантулинская, дом 24, строение 1.