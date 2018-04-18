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Максим Блем назначен старшим тренером ХК «Байкал-Энергия»
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Максим Блем назначен старшим тренером ХК «Байкал-Энергия» 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Соответствующий контракт с клубом он подписал 17 апреля. Таким образом, тренерский штаб команды мастеров сформирован.
Максим Блем покинул «Байкал-Энергию» два года назад, отказавшись от тренерской должности в молодёжной команде и перейдя в «Динамо-Казань». Затем был сезон в нижегородском «Старте», после чего ему последовало предложение от иркутского клуба, которое в процессе переговоров было принято.
Хоккеист до сих пор является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей в чемпионатах страны — 352 раза он выходил на поле в форме «Байкал-Энергии» в матчах чемпионатов России. Новая работа потребует новых знаний, поэтому сейчас он готовится к поступлению в Высшую школу тренеров.
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