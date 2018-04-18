Ризван Бочкаев: «Дагестанская школа грэпплинга — сильнейшая в стране»

Ризван Бочкаев: «Дагестанская школа грэпплинга — сильнейшая в стране»Президент Всемирного комитета грэпплинга UWW и Всероссийской федерации грэпплинга Ризван Бочкаев назвал дагестанскую школу грэпплинга сильнейшей в стране.

«Грэпплинг успешно развивается в южных регионах России. А лучшей в стране является дагестанская школа, представители которой на чемпионате России 2018 года в Кемерово завоевали львиную долю золотых медалей. Дагестанские спортсмены показывают хорошие результаты во многом благодаря своим неплохим борцовским навыкам. Ведь грэпплинг подпитывается переходом в него представителей других видов борьбы, в том числе вольной. А борцов вольного стиля в Дагестане не просто много, а очень много. Благодаря большому количеству дагестанских спортсменов в составе сборной России, соревнования по грэпплингу вызовут большой интерес. А учитывая, что они являются одними из главных фаворитов, можно быть уверенными, что золотыми медалями своих болельщиков они порадуют. Это, несомненно, вызовет новый виток интереса к грэпплингу в Дагестане, что в целом скажется на развитии грэпплинга в России», — отметил Бочкаев.

Руководитель спортивной федерации также поделился своими ожиданиями по выступлению российских грэпплеров на чемпионате Европы в Каспийске:

«В любом весе будет своя интрига. К примеру, на чемпионате России в Кемерово уроженец Махачкалы, представляющий Новосибирск, чемпион Всемирных игр боевых искусств, многократный чемпион России Абдурахман Биларов в грэпплинге победил Ису Умарова из Хасавюрта. Но в грэпплинге-ги Иса неожиданно для многих сумел взять реванш. К слову, это поражение Биларова стало для него первым на турнирах под эгидой UWW. В Каспийске возможен их третий поединок за короткое время, и, если он состоится, то будет интересное противостояние. Новый проспект Алтай Мурзаев (71 кг) там же в Кемерово в грэпплинге выиграл у действующего чемпиона мира Ризвана Ризванова. В Каспийске они, скорее всего, вновь встретятся, и это будет очень интересная схватка. Интерес вызовут и схватки наших девушек, которые стремительно прогрессируют. В целом, я уверен, состязания грэпплеров никого не оставят равнодушными».

Бочкаев считает, что российские грэпплеры не оставят шансов представителям другим стран.

«Я думаю, что в Каспийске иностранцы даже не выйдут в финал — настолько сильный состав российской команды. Опять же, на чемпионате мира-2017 при более жесткой конкуренции наши грэпплеры в двух дисциплинах (а это 16 категорий) завоевали 12 золотых, одну серебряную и две бронзовые медали. Почему бы на чемпионате Европы не попробовать победить во всех весах?», — отметил он.