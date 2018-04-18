Американская компания подаст в суд на игрока НБА Леброна Джеймса

Отмечается, что спортсмен похитил идею шоу, в рамках которого игрок Национальной баскетбольной ассоциации делится историями с известным гостем в парикмахерской, пока им делают прически.

Истец отмечает, что Джеймс обращался к компании с обсуждением нового шоу. Adventure Enterprises настаивает на запрете шоу и компенсации.