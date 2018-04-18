Ещё
Американская компания подаст в суд на игрока НБА Леброна Джеймса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американская компания подаст в суд на игрока НБА Леброна Джеймса 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Ben Margot/AP
Американская компания Adventure Enterprises собирается подать в суд на форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса за нарушение авторских прав, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что спортсмен похитил идею шоу, в рамках которого игрок Национальной баскетбольной ассоциации делится историями с известным гостем в парикмахерской, пока им делают прически.
Истец отмечает, что Джеймс обращался к компании с обсуждением нового шоу. Adventure Enterprises настаивает на запрете шоу и компенсации.
Ранее сообщалось, что канадский рэпер Дрейк, являющийся болельщиком клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс», оскорбил защитника «Вашингтон Уизардз» Келли Убре во время второго матча 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.
Газета.Ru: последние новости
Главный тренер сборной Чехии будет работать с российским "Металлургом" Глава департамента судейства и инспектирования РФС отправлен в отставку Бывший премьер Великобритании назвал коррупцию причиной проведения ЧМ в России
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Мамиашвили приветствует решение украинских борцов
WADA решило «добить» Россию96
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение