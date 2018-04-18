Американская компания подаст в суд на игрока НБА Леброна Джеймса 

Американская компания Adventure Enterprises собирается подать в суд на форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса за нарушение авторских прав, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что спортсмен похитил идею шоу, в рамках которого игрок Национальной баскетбольной ассоциации делится историями с известным гостем в парикмахерской, пока им делают прически.
Истец отмечает, что Джеймс обращался к компании с обсуждением нового шоу. Adventure Enterprises настаивает на запрете шоу и компенсации.
Ранее сообщалось, что канадский рэпер Дрейк, являющийся болельщиком клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс», оскорбил защитника «Вашингтон Уизардз» Келли Убре во время второго матча 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.