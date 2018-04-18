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Омичи выйдут на старт беговой весны
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Омичи выйдут на старт беговой весны 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Ежегодный легкоатлетический пробег «Приз Ковалёвых» состоится в парке на «Зеленом острове» 22 апреля.
В нынешнем году «Приз Ковалёвых» отметит 17-летие. Напомним, что идея забега принадлежит Александру Ивановичу Ковалёву — одному из создателей Сибирского международного марафона и его сыну Василию Александровичу. «Изюминкой» этого старта является то, что принять участие в нем может любой желающий. Не нужен даже стартовый взнос. Достаточно заранее прийти к месту старта и пройти простую процедуру регистрации. Она начнется 22 апреля в 9:00.
Сам забег стартует в 11:00. Участники отправятся в путь с общего старта. Протяженность дистанции — 6,8 км. Первые сто (!) финишировавших станут обладателями памятных медалей. Ну а победители у мужчин и женщин получат ценные призы от организаторов забега.
Напомним, год назад «Приз Ковалёвых» собрал более 240 любителей бега. Лучшим среди мужчин стал преподаватель СибГУФК Александр Бутрамеев, а у женщин не нашлось равных бегунье ЦОП «Авангард» Асель Согнаевой.
Традиционно, «Приз Ковалёвых» становится для спортсменов и любителей бега «генеральной репетицией» перед «Весенним полумарафоном». Напомним, что в 2018 году он станет частью всероссийского полумарафона «ЗаБег» и стартует 20 мая в Омской крепости.
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