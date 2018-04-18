Росссельхознадзор оштрафовал челябинскую «Ленту» за нарушения

С 15 марта по 10 апреля должностные лица отделов внутреннего ветеринарного надзора, отдела надзора за обеспечением карантина растений и отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области проводили плановую проверку ООО «ЛЕНТА». Были выявлены нарушения ветеринарного и карантинного законодательств.

Основным видом деятельности предприятия является деятельность по розничной торговле преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия в неспециализированных магазинах, в дополнение ООО занимается производством продукции из мяса убойных животных и мяса птицы; торговлей оптовой продуктами из мяса и мяса птицы, прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков, оказывает услуги по реализации продукции общественного питания и покупных товаров через розничную торговую сеть.

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ООО «ЛЕНТА» выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов). Так, в области государственного контроля (надзора) за соблюдением требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, установлено, что в низкотемпературных холодильных камерах ООО «ЛЕНТА» ТК-154, расположенной в Челябинске, по улице Братьев Кашириных, дом 75, улице Черкасская, дом 23 и улице Академика Сахарова, дом 15 хранение поступающего мясного сырья осуществлялось с нарушением требований действующих Технических Регламентов Таможенного союза, а именно: мясная продукция размещена (складирована) вплотную соприкасаясь со стеной холодильной камеры, не соблюдая расстояние, не менее чем 30 см от стены холодильника; в Это является нарушением ч.1 ст.2.1, с.15, ст.18 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», пп.7 ст.10 главы III Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст.93 главы IX, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

В действии юридического лица — ООО «ЛЕНТА» и ответственных должностных лиц Общества усматриваются нарушения действующего законодательства Российской Федерации в области ветеринарии и законодательства Технических Регламентов Таможенного союза, действие которых на них распространяется, административная ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции…»

Обнаружены нарушения и в области надзора за обеспечением карантина растений. В ООО «Лента» не проводятся систематические карантинные фитосанитарные обследования. подкарантинного объекта — помещения, в котором установлен и используется мукопросеивательный аппарат, общей площадью 21 кв.м., расположенной по улице Братьев Кашириных, 75. Непроведение карантинных фитосанитарных обследований подтверждено отсутствием результатов в журнале проведения систематических обследований подкарантинного объекта, а также данный подкарантинный объект не включен в план проведения систематических обследований подкарантинного объекта.

«Здесь в действии юридического лица усматривается нарушение п.1, п.10 ч.1 ст.32 Федерального закона «О карантине растений»; п.4 «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований», что является нарушением правил хранения и использования подкарантинной продукции. В области семенного контроля — нарушений законодательства Российской Федерации не выявлено», — сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области.

По факту ненадлежащего исполнения требований действующего законодательства, в отношении юридического лица был составлены протоколы об административных правонарушениях и выданы предписания об устранении выявленных нарушений. По результатам проверки обществу вынесены постановления о привлечении его к административному наказанию в виде административных штрафов за нарушения ветеринарного и карантинного законодательств.