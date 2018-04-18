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Дэвид Кэмерон считает, что Россия получила чемпионат мира с помощью коррупции
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Дэвид Кэмерон считает, что Россия получила чемпионат мира с помощью коррупции 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выразил мнение, что Россия получила право провести чемпионат мира-2018 с помощью коррупции.
— Мы хотели помочь странам вырваться из нищеты. Но почему люди в таких странах, как Экваториальная Гвинея и Венесуэла, бедны, в то время, как их страна так богата полезными ископаемыми? Из-за коррупции, — приводит Independent слова Кэмерона. — Мы хотели возглавить мир в больших спортивных мероприятиях, которые объединяют людей. Но как Россия в итоге смогла выиграть заявку на чемпионат мира 2018 года? Я позволю вам заполнить здесь пробел.
Напомним, Англия претендовала на право проведения чемпионата мира-2018, однако заявка страны выбыла в первом раунде.
Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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