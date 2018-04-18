Сегодня в Самаре откроется единственный билетный центр ФИФА

До конца апреля здесь можно будет только забрать уже приобретённые билеты, а с 1 мая — и купить. Сегодня в 2 часа дня на Московском шоссе, 81а откроется единственный в Самаре билетный центр ФИФА. До конца апреля здесь можно будет забрать уже приобретённые билеты — эту функцию необходимо выбрать во время последнего этапа продаж, который стартует сегодня в час дня. С 1 мая в кассах центра начнут продавать оставшиеся билеты на матчи ЧМ-2018. Билетный центр ФИФА в Самаре будет работать с 18 апреля по 31 мая по будням с 2-х дня до 7-ми часов вечера и с 10:30 до 19:00 — по выходным. С 1 июня билетный центр перейдёт на ежедневный график работы, с 10 утра до 8 часов вечера.

Фото: fifa.com