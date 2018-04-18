Ещё
Сегодня в Самаре откроется единственный билетный центр ФИФА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сегодня в Самаре откроется единственный билетный центр ФИФА 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
До конца апреля здесь можно будет только забрать уже приобретённые билеты, а с 1 мая — и купить. Сегодня в 2 часа дня на Московском шоссе, 81а откроется единственный в Самаре билетный центр ФИФА. До конца апреля здесь можно будет забрать уже приобретённые билеты — эту функцию необходимо выбрать во время последнего этапа продаж, который стартует сегодня в час дня. С 1 мая в кассах центра начнут продавать оставшиеся билеты на матчи ЧМ-2018. Билетный центр ФИФА в Самаре будет работать с 18 апреля по 31 мая по будням с 2-х дня до 7-ми часов вечера и с 10:30 до 19:00 — по выходным. С 1 июня билетный центр перейдёт на ежедневный график работы, с 10 утра до 8 часов вечера.
Фото: fifa.com
ТРК Губерния: последние новости
Самарская дзюдоистка привезла золото с Кубка Европы В Самаре выбрали "Лучшего по профессии" В областной столице проходят Всероссийские соревнования по фигурному катанию "Самарочка"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
WADA решило «добить» Россию96
Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства
Украинские футболистки передрались на поле22
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение