«Сонно-булический» и «через-чур»: эксперты назвали главные ошибки омичей

14 апреля в Омске прошла Всемирная акция «Тотальный диктант». До 21 апреля эксперты-филологи будут проверять работы и систематизировать ошибки. Об этом сообщают организаторы акции.

Эксперты отмечают сложный синтаксис текста. Разобраться в грамматических связях предложений участникам диктанта оказалось непросто, таковы особенности текстов современных авторов.

«Распространенные ошибки — в слове «сомнамбулический», кто-то даже написал «сонно-булический», тем самым обратившись к внутренней форме слова. «Квашеная капуста» написали с двумя «н», «чересчур» — с буквой «з», раздельно или через дефис. Однако и хороших, грамотных работ очень много. В том числе на корпоративных площадках. Например, достаточно хороших и отличных оценок у инженеров — нефтехимиков», — заявила профессор ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Лариса Бутакова.

Напомним, в 2018 году проверить свои знания по русскому языку решили 6000 омичей. Все участники получат сертификаты.