Россия завлекает футболистов в сексуальную ловушку

Английский профессор предостерегает профессиональных футболистов: осторожно, русские попытаются вывести из строя игроков ЧМ при помощи красивых женщин!

Как пишет Гвидо Фельдер (Guido Felder) в «Блик» (Blick) со ссылкой на «Экспресс» (Daily Express), британские эксперты по безопасности обнаружили новую угрозу в связи с Чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня до 15 июля. Они предупреждают, что Кремль может применить «красивых русских женщин», чтобы соблазнять футболистов.

Речь идет, по мнению профессора Энтони Глиса (Anthony Glees) из Букингемского университета, о потенциальных попытках соблазнить и тем самым отвлечь игроков перед важными матчами или даже об угрозе шантажа.

«Я знаю, что Англии не стоит особо рассчитывать на титул чемпиона мира. Но чтобы еще сократить ее шансы, они могут применить сексуальные ловушки или отравленную еду».

Авторитарные государства всегда используют футбол в своих личных интересах, не сомневается Глис.

Швейцарцы, с которыми связалась «Блик», не особенно обеспокоены. «Это обсуждается перед каждым финалом», — пожимает плечами пресс-атташе швейцарской сборной Марко фон Ах (Marco von Ah). И сами футболисты уверены, что они вне опасности: «Мы живем в безопасном отеле, и на тренировки и экскурсии нас всегда сопровождают сотрудники службы безопасности».