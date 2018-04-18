Ещё
Россия завлекает футболистов в сексуальную ловушку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия завлекает футболистов в сексуальную ловушку 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Английский профессор предостерегает профессиональных футболистов: осторожно, русские попытаются вывести из строя игроков ЧМ при помощи красивых женщин!
Как пишет Гвидо Фельдер (Guido Felder) в «Блик» (Blick) со ссылкой на «Экспресс» (Daily Express), британские эксперты по безопасности обнаружили новую угрозу в связи с Чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня до 15 июля. Они предупреждают, что Кремль может применить «красивых русских женщин», чтобы соблазнять футболистов.
Речь идет, по мнению профессора Энтони Глиса (Anthony Glees) из Букингемского университета, о потенциальных попытках соблазнить и тем самым отвлечь игроков перед важными матчами или даже об угрозе шантажа.
«Я знаю, что Англии не стоит особо рассчитывать на титул чемпиона мира. Но чтобы еще сократить ее шансы, они могут применить сексуальные ловушки или отравленную еду».
Авторитарные государства всегда используют футбол в своих личных интересах, не сомневается Глис.
Швейцарцы, с которыми связалась «Блик», не особенно обеспокоены. «Это обсуждается перед каждым финалом», — пожимает плечами пресс-атташе швейцарской сборной Марко фон Ах (Marco von Ah). И сами футболисты уверены, что они вне опасности: «Мы живем в безопасном отеле, и на тренировки и экскурсии нас всегда сопровождают сотрудники службы безопасности».
ИноСМИ: последние новости
В Сирии может разразиться война между Россией и США Выжидательная позиция Владимира Путина Вмешательство в Сирии без стратегии — это плохо
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию96
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства
Украинские футболистки передрались на поле22
Футболист променял «Барселону» на вино в Китае7
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение