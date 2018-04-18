Кристиян Бистрович: «Амкар» любит «парковать автобус», но все изменится, если забить быстрый гол 

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал предстоящий перенесенный матч 23-го тура премьер-лиги с «Амкаром».
«Такие команды, как «Амкар», любят «парковать автобус», но если забить гол в дебютном отрезке, на поле все меняется, — приводит «Евро-футбол.ру» слова Бистровича. — Гости вынуждены идти вперед, рисковать, и это создает дополнительные возможности для того, чтобы атаковать и контратаковать. Тем более, трибуны будут нас подгонять».
Напомним, матч ЦСКА — «Амкар» пройдет 18 апреля на «ВЭБ Арене». Начало — 20:30 (мск).
Добавим, что ЦСКА занимает пятое место, «Амкар» идет на 13-м месте.