Бесплатные автобусы появятся во время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Маршруты были специально разработаны и адаптированы для максимально удобного проезда к футбольному стадиону, зоне Фестиваля болельщиков FIFA и основных транспортных узлов города.

Курсировать шаттлы в Нижнем Новгороде будут по следующим маршрутам: S1 «Авторынок Московский» — Мещерский бульвар», S2 «Улица С. Акимова — улица К. Маркса ФОК», S3 «ТРЦ „Фантастика“ — пл. Свободы — ст.м. Горьковская», S4 «Дворец спорта „Нагорный“ — ст.м. Горьковская», S5 Зеленский съезд — пл. Ленина — ст. м. ГорьковскаяS6 «Аэропорт — ст.м. Парк Культуры», S7 «ст.м. Бурнаковская — улица К. Маркса ФОК».

Обратите внимание, что шаттлы не будут останавливаться на всех остановках. Например, у маршрута S1, который следует по Московскому шоссе, будет всего три промежуточные остановки: Лесной городок, ул. Березовская и Сормовский поворот. А S4 будет ходить от дворца спорта «Нагорный» до ст.м. «Горьковская» без остановок.

Отличить специальный бесплатный шаттл от обычного рейсового автобуса будет крайне просто: на все шаттлы будет нанесена символика ЧМ-2018 с указанием номера маршрута, конечных остановочных пунктов и пути следования. Проезд в них будет бесплатным на все время проведения чемпионата как для болельщиков, так и обычных жителей города.

Всего по городу будет ходить 88 шаттлов. Самые популярные маршруты: Авторынок Московский» — Мещерский бульвар (24 автобуса), ул. Карла Маркса ФОК — ст. м. Бурнаковская (19) и ст. м. Горьковская — пл. Свободы — ТРЦ «Фантастика» (17). Средний интервал движения — от 3 до 12 минут.

Обращаем внимание, что в дни тестовых матчей на стадионе «Нижний Новгород» 28 апреля и 6 мая маршруты движения шаттлов могут быть изменены (об этом будет сообщено дополнительно), а проезд будет платным — 28 рублей.

Кроме того, на время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде формируются так называемые «спортивные» маршруты — на базе существующих. Смысл в том, что болельщики, волонтеры и прочие граждане, занятые на мундиале, смогут бесплатно ездить на автобусных маршрутах №1, 3, 11, 19, 26, 40, 41, 43, 45, 52, 56, 57, 61, 64, 66, 68, 69, 90, троллейбусах №№9, 13, 17, 26, 31 и трамвае №2. Чтобы воспользоваться этим правом, поклонникам футбола необходимо предъявить билет на футбольный матч ЧМ-2018 в день его проведения.

Нижний Новгород примет шесть игр чемпионата мира по футболу. На групповом этапе у нас сыграют Швеция — Корея (18 июня), Аргентина — Хорватия (21 июня), Англия — Панама (24 июня) и Швейцария — Коста-Рика (27 июня). 1 июля в городе пройдет 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.