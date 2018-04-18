Бывший голкипер «Интера»: После советов Манчини я пропускал голы

«Манчини может говорить прессе, что хочет». Игроки «Зенита» не замечают критики

"Могу рассказать историю, о которой я еще не говорил. Тогда я только перешел в «Интер». Команда шла на втором месте. Нам предстояло сыграть с «Палермо». На одной из тренировок Манчини сказал мне: «Я хорошо знаю Эудженио Корини и то, как нужно располагать стенку при его штрафных ударах, чтобы доставить ему проблемы». Я удивился, но сказал ему: «Вы — босс, а я сделаю так, как вы хотите». В итоге Корини пробил по-другому и забил гол.

Через три недели мы поехали в Турин на матч против «Ювентусса». Роберто говорит: «Я играл в одной команде с Недведом, при его штрафных старайся держать ближний угол. Штрафной, подходит Недвед, отправляет мяч над стенкой и делает счет 2:0.

После этого на меня обозлились все журналисты. Много начали говорить, что я слишком плох. После этого я подошел к Манчини и сказал: „Тренер, дай мне возможность выбирать самому. Да, я могу ошибаться, но с сегодняшнего дня я буду сам выбирать позицию“, — сказал Сезар в интервью Gazzetta dello Sport.