Ещё
В Парке «Олимпийской деревни» стартовали еженедельные забеги
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Парке «Олимпийской деревни» стартовали еженедельные забеги 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Адепты здорового образа жизни собираются в парке по субботам в 8.45. Участникам забега предлагается покорить пятикилометровую дистанцию. Причем, сделать это не в одиночку, а большим и дружным коллективом.
Любители бега могут проверить свои возможности, пообщаться с единомышленниками и даже зафиксировать личные результаты. Особенно это важно для тех, кто хочет принять участие в соревнованиях спринтеров или объективно оценить уровень своей физической подготовки. Бег — прекрасное средство сохранить бодрость, активность и форму. Бег в компании — это еще и очень весело.
После забегов спортсменам предлагается выпить по чашечке чая. Ограничений по возрасту нет: каждый участник преодолевает дистанцию в удобном для себя темпе. Спринтеры собираются в парке «Олимпийской деревни» возле лыжной базы Voronin Sport. Забеги доступны всем, но необходима регистрация на сайте проекта. http://www.parkrun.ru/
На Западе Москвы: последние новости
17 апреля редакция газеты «На западе Москвы» проводит прямую линию с адвокатом Леонидом Ольшанским В Воскресной школе храма Архангела Михаила в Тропареве прошли пасхальные концерты В префектуре Западного административного округа состоялся пленум Совета ветеранов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию96
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства
Украинские футболистки передрались на поле22
Футболист променял «Барселону» на вино в Китае7
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение