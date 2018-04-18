В Парке «Олимпийской деревни» стартовали еженедельные забеги

Адепты здорового образа жизни собираются в парке по субботам в 8.45. Участникам забега предлагается покорить пятикилометровую дистанцию. Причем, сделать это не в одиночку, а большим и дружным коллективом.

Любители бега могут проверить свои возможности, пообщаться с единомышленниками и даже зафиксировать личные результаты. Особенно это важно для тех, кто хочет принять участие в соревнованиях спринтеров или объективно оценить уровень своей физической подготовки. Бег — прекрасное средство сохранить бодрость, активность и форму. Бег в компании — это еще и очень весело.

После забегов спортсменам предлагается выпить по чашечке чая. Ограничений по возрасту нет: каждый участник преодолевает дистанцию в удобном для себя темпе. Спринтеры собираются в парке «Олимпийской деревни» возле лыжной базы Voronin Sport. Забеги доступны всем, но необходима регистрация на сайте проекта. http://www.parkrun.ru/