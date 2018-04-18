Ещё
«Спартак» обновил трибуну домашнего стадиона в честь дня рождения клуба
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» обновил трибуну домашнего стадиона в честь дня рождения клуба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Московский "Спартак" обновил центральную трибуну стадиона «Открытие Арена» в честь 96-летия команды, сообщает "Советский спорт".
"К 96-летию «Спартака» обновили «Открытие Арену». Красно-белые, давайте отпразднуем наш день рождения все вместе. Приходите завтра, поддержите команду в полуфинале Кубка России", — говорится в сообщении «Спартака».
18 апреля в матче Кубка России «Спартак» встретится с «Тосно» на стадионе «Открытие Арена» в Москве. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — 18:30 мск.
Ранее нападающий «Тосно» Павел Погребняк поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России против «Спартака».
Газета.Ru: последние новости
Игрок "Тосно" Погребняк считает тренера "Спартака" сильнейшим мотиватором Главный тренер сборной Чехии будет работать с российским "Металлургом" Игнатьев: "Тосно" сделает все, чтобы обыграть "Спартак" в Кубке России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
WADA решило «добить» Россию96
Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства
Украинские футболистки передрались на поле22
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение