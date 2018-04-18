«Спартак» обновил трибуну домашнего стадиона в честь дня рождения клуба 

Московский "Спартак" обновил центральную трибуну стадиона «Открытие Арена» в честь 96-летия команды, сообщает "Советский спорт".
"К 96-летию «Спартака» обновили «Открытие Арену». Красно-белые, давайте отпразднуем наш день рождения все вместе. Приходите завтра, поддержите команду в полуфинале Кубка России", — говорится в сообщении «Спартака».
18 апреля в матче Кубка России «Спартак» встретится с «Тосно» на стадионе «Открытие Арена» в Москве. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — 18:30 мск.
Ранее нападающий «Тосно» Павел Погребняк поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России против «Спартака».