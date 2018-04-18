«Спартак» обновил трибуну домашнего стадиона в честь дня рождения клуба

"К 96-летию «Спартака» обновили «Открытие Арену». Красно-белые, давайте отпразднуем наш день рождения все вместе. Приходите завтра, поддержите команду в полуфинале Кубка России", — говорится в сообщении «Спартака».

18 апреля в матче Кубка России «Спартак» встретится с «Тосно» на стадионе «Открытие Арена» в Москве. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — 18:30 мск.