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Азар: «Мы готовы на всё, чтобы получить необходимый результат»
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Азар: «Мы готовы на всё, чтобы получить необходимый результат» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Челси» Эден Азар выразил слова поддержки Оливье Жиру, забившему два гола в прошлом туре АПЛ против «Саутгемптона» (3:2). В ближайшие выходные команды встретятся вновь — в рамках полуфинала Кубка Англии.
"Мы знаем, на что способен Оливье. Мы знаем его способности, и он продемонстрировал их в матче с «Саутгемптоном», поскольку оказал серьезное влияние на ход матча, когда вышел на замену.
Он заслужил это, потому что полностью выкладывался на поле, и даже в те моменты, когда он не на поле, он поддерживает команду. После голов все внимание было приковано к нему, и он заслужил стать Игроком матча. Он показал выдающийся характер и хорошо проявил себя индивидуально, чтобы помочь команде победить.
Мы рады этой победе и хотим сделать то же самое в полуфинальном матче Кубка Англии с «Саутгемптоном». Мы хотим пройти дальше и выйти в финал, несомненно.
Мы знаем, что эта игра будет полностью отличаться от той, что была в АПЛ, но «Саутгемптон» тоже знает, что после того, как именно нам удалось отыграться, мы готовы на все, чтобы получить необходимый результат", — цитирует Азара официальный сайт «Челси».
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