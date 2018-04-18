Правда, что китайский фанат футбола верхом на коне приедет в Ростов?

Во время мундиаля в Ростов хлынут тысячи болельщиков. А есть среди них те, кто привлекает внимание к собственной персоне?

В донскую столицу прибыл путешественник Цзин Ли

Десять лет назад коренной китаец получил российское гражданство и остался жить в Кабардино-Балкарии.

Как страстный поклонник футбола мужчина решил посвятить грядущему чемпионату мира конный поход по городам — участникам мундиаля. Начал с Сочи, куда прибыл на своём вороном друге по кличке Караман 10 апреля, посетил Олимпийский парк, где располагается стадион «Фишт» и 14 апреля выдвинулся в Ростов-на-Дону.

Путешественник также планирует осмотреть Левбердон и «Ростов-Арену», после чего отправится в Волгоград.

До начала игр Цзин Ли собирается преодолеть верхом более пяти тысяч километров, чтобы поболеть за любимую команду в Москве и Петербурге.