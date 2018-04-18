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Правда, что китайский фанат футбола верхом на коне приедет в Ростов?
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Правда, что китайский фанат футбола верхом на коне приедет в Ростов? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Во время мундиаля в Ростов хлынут тысячи болельщиков. А есть среди них те, кто привлекает внимание к собственной персоне?
В донскую столицу прибыл путешественник Цзин Ли.
Десять лет назад коренной китаец получил российское гражданство и остался жить в Кабардино-Балкарии.
Как страстный поклонник футбола мужчина решил посвятить грядущему чемпионату мира конный поход по городам — участникам мундиаля. Начал с Сочи, куда прибыл на своём вороном друге по кличке Караман 10 апреля, посетил Олимпийский парк, где располагается стадион «Фишт» и 14 апреля выдвинулся в Ростов-на-Дону.
Путешественник также планирует осмотреть Левбердон и «Ростов-Арену», после чего отправится в Волгоград.
До начала игр Цзин Ли собирается преодолеть верхом более пяти тысяч километров, чтобы поболеть за любимую команду в Москве и Петербурге.
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