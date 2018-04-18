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Закон об усилении ответственности за нарушения в сфере госзакупок одобрен сенаторами
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Закон об усилении ответственности за нарушения в сфере госзакупок одобрен сенаторами 

Агентство «Москва» 1 час назад
Члены верхней палаты парламента одобрили закон об усилении ответственности за нарушения в сфере госзакупок. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
Ранее депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли его в третьем, окончательном, чтении.
Документ дополняет Уголовный кодекс РФ новыми статьями «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».
Закон также подразумевает введение ответственности за «провокацию подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
За нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, совершаемое из корыстной или иной личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными или выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, предлагается наказывать штрафом до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. За указанное нарушение, совершенное группой лиц по предварительному сговору или с причинением особо крупного ущерба, вводится штраф от 200 тыс. до 1 млн руб., а в качестве максимального наказания утвердить лишение свободы до семи лет.
Также за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, иного уполномоченного лица, представляющего интересы заказчика, в том числе за получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, других имущественных прав в особо крупном размере устанавливается наказание — штраф от 2 млн до 5 млн руб. либо лишение свободы от семи до 12 лет со штрафом или без такового и с лишением права занимать определенные должности на срок до семи лет или без такового.
Кроме того для таких нарушителей предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Документ был внесен в ГД президентом РФ Владимиром Путиным.
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