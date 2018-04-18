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Паспорт болельщика на ЧМ-2018 заказали более полумиллиона людей
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Паспорт болельщика на ЧМ-2018 заказали более полумиллиона людей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Реальное время
Паспорт болельщика заказали более 500 тысяч человек, планирующих посетить ЧМ-2018, заявил глава проекта Fan ID Андрей Романков на конференции «Ассоциации европейского бизнеса».
«Паспорт болельщика заказали более полумиллиона человек. Половина из них — россияне, половина — иностранцы», — сказал он.
По словам Романкова, среди иностранцев лидируют представители США (22 тыс.), Мексики (16 тыс.), Китая (14 тыс.) и Колумбии (14 тыс.).
Он подчеркнул, что около 25% клиентов Fan ID — женщины.
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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