Паспорт болельщика на ЧМ-2018 заказали более полумиллиона людей

Паспорт болельщика заказали более 500 тысяч человек, планирующих посетить ЧМ-2018, заявил глава проекта Fan ID Андрей Романков на конференции «Ассоциации европейского бизнеса».

«Паспорт болельщика заказали более полумиллиона человек. Половина из них — россияне, половина — иностранцы», — сказал он.

По словам Романкова, среди иностранцев лидируют представители США (22 тыс.), Мексики (16 тыс.), Китая (14 тыс.) и Колумбии (14 тыс.).

Он подчеркнул, что около 25% клиентов Fan ID — женщины.

Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.