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Женская футбольная аудитория подала 25% заявок на получение Fan ID для ЧМ-2018
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Женская футбольная аудитория подала 25% заявок на получение Fan ID для ЧМ-2018 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Женщины подали 25% от числа всех заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID) чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает ТАСС.
Со всего мира было подано более 500 тыс. заявок на получение паспортов болельщика для ЧМ в России.
Среди них 25% заказано со стороны женской аудитории, 50% приходится на болельщиков от 25 до 44 лет и 8% — на детей до 17 лет.
Fan ID позволяет бесплатно передвигаться между городами, в которых проводятся матчи чемпионата мира — 2018, и также бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, пригородными электричками и аэроэкспрессами.
Ранее сообщалось, что 2 марта в «Русском доме болельщика 2018» в Берлине будет выдан первый паспорт болельщика ЧМ-2018.
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