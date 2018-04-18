Женская футбольная аудитория подала 25% заявок на получение Fan ID для ЧМ-2018

Женщины подали 25% от числа всех заявок на получение паспорта болельщика (Fan ID) чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает ТАСС

Со всего мира было подано более 500 тыс. заявок на получение паспортов болельщика для ЧМ в России.

Среди них 25% заказано со стороны женской аудитории, 50% приходится на болельщиков от 25 до 44 лет и 8% — на детей до 17 лет.

Fan ID позволяет бесплатно передвигаться между городами, в которых проводятся матчи чемпионата мира — 2018, и также бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, пригородными электричками и аэроэкспрессами.

Ранее сообщалось, что 2 марта в «Русском доме болельщика 2018» в Берлине будет выдан первый паспорт болельщика ЧМ-2018.