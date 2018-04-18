Кейн — о переписанном на него голе: «Люди могут смеяться надо мной, но я всего лишь выполняю свою работу»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал, что не обращает внимания на бурную реакцию в соцсетях по поводу переписанного на него гола в ворота «Сток Сити».

"Для людей это стал повод для шуток в соцсетях, но моя работа — выходить на поле и делать всё ради команды. Люди имеют свое мнение на этот счет, но меня это не волнует. Некоторые даже могут смеяться надо мной, но я всего лишь выполняю свою работу.

До окончания чемпионата еще четыре тура, посмотрим, смогу ли я догнать Салаха", — цитирует Кейна Sky Sports.

Гарри Кейн забил 26 голов в текущем сезоне АПЛ, на счету Мохамеда Салаха — 30.

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