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М'Вила: «АПЛ — лучший чемпионат в мире, почему бы не вернуться туда»
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М'Вила: «АПЛ — лучший чемпионат в мире, почему бы не вернуться туда» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Сент-Этьена» Янн М'Вила признался, что не против вернуться в Премьер-лигу.
"Мне 27 лет, мой контракт с «Сент-Этьеном» рассчитан до июня 2019 года. Я счастлив здесь, думаю только о футболе. Все остальные дела решает мой агент. Я провел замечательный год в «Сандерленде». Премьер-лига — лучший чемпионат в мире. Почему бы мне не вернуться?
Только богу известно, буду ли я играть за «Сент-Этьен» в следующем сезоне. Сейчас я этого не знаю. Мы мечтаем о еврокубках. 19 мая завершится сезон, мы сможем сесть за стол и обсудить с руководством все вопросы", — цитирует М'Вила SFR Sport.
М'Вила сыграл 37 матчей в Премьер-лиге за «Сандерленд» в сезоне 2015/16. Прошлой зимой он покинул "Рубин" ради «Сент-Этьена».
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