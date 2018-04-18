За выступление в Лиге чемпионов 2017/18 «Ливерпуль» заработал больше всех среди английских клубов

За пройденный путь от квалификационного раунда до полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» заработал 66 млн евро, сообщает Liverpool Echo.

Эта цифра уже превышает доходы остальных английских клубов за выступление в главном европейском турнире в текущем сезоне. «Красные» могут получить суммарно более 83 млн евро, если выйдут в финал и завоюют свой шестой Кубок чемпионов.