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За выступление в Лиге чемпионов 2017/18 «Ливерпуль» заработал больше всех среди английских клубов
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За выступление в Лиге чемпионов 2017/18 «Ливерпуль» заработал больше всех среди английских клубов 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
За пройденный путь от квалификационного раунда до полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» заработал 66 млн евро, сообщает Liverpool Echo.
Эта цифра уже превышает доходы остальных английских клубов за выступление в главном европейском турнире в текущем сезоне. «Красные» могут получить суммарно более 83 млн евро, если выйдут в финал и завоюют свой шестой Кубок чемпионов.
Что касается других клубов АПЛ, то «Челси» заработал 65 млн евро, «Манчестер Сити» — 62 млн, «Тоттенхэм» — 60 млн, "Манчестер Юнайтед — 39 млн  Однако «Ливерпуль» заработал меньше остальных полуфиналистов турнира из-за разделения рыночного пула на количество участников в Лиге чемпионов от одной страны. «Рома» уже заработала 83 млн евро, а "Реал" и «Бавария» получили около 71 млн евро.
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