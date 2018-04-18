За выступление в Лиге чемпионов 2017/18 «Ливерпуль» заработал больше всех среди английских клубов 

За пройденный путь от квалификационного раунда до полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» заработал 66 млн евро, сообщает Liverpool Echo.
Эта цифра уже превышает доходы остальных английских клубов за выступление в главном европейском турнире в текущем сезоне. «Красные» могут получить суммарно более 83 млн евро, если выйдут в финал и завоюют свой шестой Кубок чемпионов.
Что касается других клубов АПЛ, то «Челси» заработал 65 млн евро, «Манчестер Сити» — 62 млн, «Тоттенхэм» — 60 млн, "Манчестер Юнайтед — 39 млн Однако «Ливерпуль» заработал меньше остальных полуфиналистов турнира из-за разделения рыночного пула на количество участников в Лиге чемпионов от одной страны. «Рома» уже заработала 83 млн евро, а "Реал" и «Бавария» получили около 71 млн евро.