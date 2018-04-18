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Александер Чеферин: Применять VAR в Лиге чемпионов еще рано
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Александер Чеферин: Применять VAR в Лиге чемпионов еще рано 

Советский спорт 32 минуты назад
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов.
«Лига чемпионов — это как «Феррари» или «Порше», — сказал Чеферин в интервью La Gazzetta dello Sport. — Вы не можете сесть и сходу управлять ими. Нужны тренировки, чтобы каждый понял, как это работает. В Лиге чемпионов VAR применять еще рано. Если говорить о реальных сроках, то, возможно, в сезоне 2019/2020 эта система появится в Лиге чемпионов и чемпионате Европы.
Что бы изменил VAR в матче «Реал» — «Ювентус»? Ничего. Некоторые видели эпизод с контактом Бенатия и Васкеса 20 раз, а я — 50. В итоге у одной половины одно мнение, у другой — противоположное. При этом в матче «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» в эпизоде с отмененным голом VAR бы пригодился.
Что касается слов Буффона, то он не прав. Он не должен был так говорить. Но, поставив себя на место игроков, могу понять их разочарование, когда проигрываешь из-за пенальти на 93-й минуте».
Напомним, в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус» (1:3) арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота итальянцев на 93-й минуте. Гол форварда Криштиану Роналду вывел действующих победителей турнира в полуфинал.
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