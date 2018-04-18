Чеферин: VAR не помогла бы избежать скандала в игре ЛЧ между «Реалом» и «Ювентусом»

11 апреля «Ювентус» в гостях обыграл «Реал» со счетом 3:1, но не смог выйти в следующую стадию турнира, так как проиграл первую встречу — 0:3. Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил мяч с пенальти, который был назначен в компенсированное ко второму тайму время. После этого Буффон был удален с поля за споры с арбитром встречи Майклом Оливером . Эта красная карточка стала для него первой, полученной в матчах Лиги чемпионов, в которой он провел 117 игр.

"Лига чемпионов похожа на Феррари или Порше, нельзя сразу гоняться на таких автомобилях, необходимы тренировки, — сказал Чеферин. — Рано использовать VAR в Лиге чемпионов, конечно, ее внедрение неизбежно, но сейчас спешить некуда. Использование VAR в матче между «Реалом» и «Ювентусом» ничего не изменило бы. Есть люди, которые по двадцать раз пересматривали этот эпизод, но половине все равно кажется, что там было нарушение, а некоторым — нет".

"Я понимаю разочарование Буффона, но он не должен был говорить так судье", — добавил Чеферин.

Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила использование VAR на чемпионате мира 2018 года в России. Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России. В чемпионате Германии система работает с нынешнего сезона.