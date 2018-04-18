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Саутгейт может включить Шелви в заявку сборной Англии на ЧМ-2018
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Саутгейт может включить Шелви в заявку сборной Англии на ЧМ-2018 

Советский спорт 52 минуты назад
Фото: Sports.ru
Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви может быть включен в состав сборной Англии на чемпионат мира, сообщает The Times.
26-летний игрок не выступал за национальную команду с 2015 года. Однако сейчас главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт всерьез рассматривает кандидатуру Шелви, так как у него возникают сомнения по поводу формы полузащитников Адама Лалланы из «Ливерпуля» и Джека Уилшера из «Арсенала».
В нынешнем сезоне Шелви забил один гол и сделал две голевые передачи в 25 матчах премьер-лиги.
Ожидается, что Саутгейт просмотрит Шелви в следующий понедельник в матче 35-го тура с «Эвертоном».
Напомним, на групповом этапе чемпионата мира Англия сыграет в группе G с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).
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