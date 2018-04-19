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Чистый пляж — чистая совесть. Квест «Чистые игры» пройдет на махачкалинском пляже
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Чистый пляж — чистая совесть. Квест «Чистые игры» пройдет на махачкалинском пляже 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Чистый пляж — чистая совесть. Квест «Чистые игры» пройдет на махачкалинском пляжеВ Махачкале на территории пляжа «Оазис» будет проведен квест «Чистые игры».
Организаторами квеста являются министерство по делам молодежи республики вместе с комитетом по спорту, туризму и делам молодёжи города, министерством природных ресурсов и экологии РД, администрацией Советского района Махачкалы и Городским молодёжным центром.
Мероприятие будет проходить в игровой форме. Участники должны раделиться на команды по 4 человека и собрать как можно больше мусора. Таким образом, команда, собравшая наибольший объем мусора, победит и получит призы от спонсоров мероприятия.
Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте cleangames.ru и уже 22 апреля в 9:30 ждать других участников у кинотеатра «CINEMA Hall» или на остановке у ипподрома.
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