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В Волжском незаконно построили вышку сотовой связи
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В Волжском незаконно построили вышку сотовой связи 

АиФ Волгоград 47 минут назад
Оператор сотой связи установил на острове Зеленом в Волжском вышку, не имея на это соответствующего разрешения.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Госстройнадзоре, на оператора подали за это в суд. Последний оштрафовал его на 500 000 рублей. Оператор пытался оспорить решение суда, но не смог.
Оператор пытался доказать, что установленная станция якобы имеет некапитальный характер и ее можно легко демонтировать. Однако суд посчитал, что железобетонная плита вышки имеет большие размеры, плюс, в нее вмонтирована опора радиусом 350 мм, из-за чего сооружение является капитальным и требует разрешение на его строительство.
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