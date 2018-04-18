В Волжском незаконно построили вышку сотовой связи

Оператор сотой связи установил на острове Зеленом в Волжском вышку, не имея на это соответствующего разрешения.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Госстройнадзоре, на оператора подали за это в суд. Последний оштрафовал его на 500 000 рублей. Оператор пытался оспорить решение суда, но не смог.

Оператор пытался доказать, что установленная станция якобы имеет некапитальный характер и ее можно легко демонтировать. Однако суд посчитал, что железобетонная плита вышки имеет большие размеры, плюс, в нее вмонтирована опора радиусом 350 мм, из-за чего сооружение является капитальным и требует разрешение на его строительство.