В бассейне «Солнечный» прошел молодежный турнир по плаванию

Вчера, 17 апреля, состоялись районные отборочные соревнования по плаванию среди допризывной молодежи.

Организатором турнира выступил молодежный центр досуга и спорта «Спутник».

В соревновании принимали участие молодые ребята, ученики школ района Теплый стан.

Юные пловцы боролись за звание сильнейшего. Победители примут участие в окружных соревнованиях по плаванию, общефизической и военной подготовке в программе весенней Спартакиады допризывной молодежи.

Окружные соревнования пройдут 25 и 26 апреля.