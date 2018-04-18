В бассейне «Солнечный» прошел молодежный турнир по плаванию 

Вчера, 17 апреля, состоялись районные отборочные соревнования по плаванию среди допризывной молодежи.
Организатором турнира выступил молодежный центр досуга и спорта «Спутник».
В соревновании принимали участие молодые ребята, ученики школ района Теплый стан.
Юные пловцы боролись за звание сильнейшего. Победители примут участие в окружных соревнованиях по плаванию, общефизической и военной подготовке в программе весенней Спартакиады допризывной молодежи.
Окружные соревнования пройдут 25 и 26 апреля.