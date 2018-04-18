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Со следующего сезона АПЛ будет уходить на зимний перерыв
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Со следующего сезона АПЛ будет уходить на зимний перерыв 

Советский спорт 18 минут назад
По данным авторитетного издания The Telegraph, Футбольная ассоциация Англии, английская Премьер-лига и Футбольная лига страны достигли договорённости о введении зимнего перерыва начиная с сезона-2019/20.
Согласно источнику, пауза в чемпионате состоится с январе по начало февраля. Таким образом, традиция играть на Рождество не будет отменена, так как за её сохранение выступали болельщики и телевизионные компании.
Отмечается, что что не все клубы будут отдыхать одновременно. Каждая команда получит минимум по 13 дней отдыха, но эти периоды могут сдвигаться.
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