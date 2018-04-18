В АПЛ договорились о введении зимнего перерыва со следующего сезона

Клубы английской Премьер-лиги будут уходить на зимний перерыв начиная с сезона-2019/20, сообщает "Советский спорт"

Футбольная ассоциация Англии, английская Премьер-лига и Футбольная лига страны договорились, что зимняя пауза в чемпионате состоится с января по начало февраля. Команды получат минимум по 13 дней отдыха, но для каждой из них эти периоды могут варьироваться.

Такой вариант также позволит сохранить традицию играть на Рождество, которую отстаивали болельщики и телекомпании.

Ранее сообщалось, что вопросом введения зимнего перерыва в чемпионате в АПЛ займутся после соглашения о следующей продаже телевизионных прав на трансляции.