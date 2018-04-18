Ловрен избежал серьёзной травмы 

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен успеет восстановиться к первому полуфинальному матчу Лиги чемпионов против «Ромы».
Как сообщает Liverpool Echo, у хорватского футболиста диагностирован мышечный спазм. Ловрен получил повреждение в концовке матча с «Борнмутом» в последнем туре АПЛ (3:0). В ближайшем матче с «Вест Бромвичем» Юрген Клопп не будет рисковать своим центральным защитником, чтобы он был в полной готовности к полуфиналу Лиги чемпионов.
Первый полуфинальный матч между «Ливерпулем» и «Ромой» состоится 24 апреля.