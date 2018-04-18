Ловрен избежал серьёзной травмы 

Евро-футбол.Ру: последние новости

Прогноз на матч Наполи - Удинезе: с каким результатом команда Сарри обыграет фриульцев

Бистрович: "Такие команды, как "Амкар", любят "парковать автобус"

Азар: "Мы готовы на всё, чтобы получить необходимый результат"