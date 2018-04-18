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Спортсменки из Черемушек выступили на турнире по художественной гимнастике
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Спортсменки из Черемушек выступили на турнире по художественной гимнастике 

Мои Черемушки 41 минуту назад
Фото: Мои Черемушки
Открытый межрегиональный турнир «Кубок С. С. Лебедевой» по художественной гимнастике, посвященный памяти родоначальницы художественной гимнастике в Рязанской области, первому заслуженному тренеру РСФСР Светлане Семеновне Лебедевой, состоялся в Рязани.
На турнире выступили воспитанницы отделения «Севастопольский» центра спорта и образования «Самбо-70». Особенно стоит отметить результаты Полины Костюченко и Марии Сложеникиной — они заняли вторые места в своих категориях, а Анастасия Лукина и Александра Евдокимова смогли подняться на третью ступень пьедестала, завоевав бронзовые медали.
Напомним, отделение «Севастопольский» центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта находится в районе Черемушки на улице Новочеремушкинской, дом 64, корпус 3. В распоряжении отделения находятся два здания. В первом расположены десять спортивных залов для силовой подготовки, занятий греко-римской борьбой, тхэквондо, художественной гимнастикой, акробатическим рок-н-роллом и кикбоксингом. В отдельно стоящем здании ФОК имеются два спортивных зала общей площадью 720 квадратных метров для занятий художественной гимнастикой, кикбоксингом и тхэквондо.
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