Школьницы из Челябинска получили условный срок за наркотики

Напомним, девочки делали закладки с отравой в одном из микрорайонов города. Решение вынес Курчатовский районный суд. Школьниц (16 и 17 лет) признали виновными по статье «Приобретение, хранение и сбыт запрещенных веществ». Каждую из них приговорили к 4 годам условного заключения. По данным участников процесса, заседание было больше воспитательным, чем карательным. Напомним, подростков поймали на улице Ясной (микрорайон «Парковый»). Девочки занервничали, когда увидели машину ППС. Полицейские остановились и решили досмотреть школьниц. Так нашли партию «синтетики» (метилэфедрон). фото: gundem.me

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