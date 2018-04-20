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Школьницы из Челябинска получили условный срок за наркотики
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Школьницы из Челябинска получили условный срок за наркотики 

31 канал 1 час назад
Напомним, девочки делали закладки с отравой в одном из микрорайонов города. Решение вынес Курчатовский районный суд. Школьниц (16 и 17 лет) признали виновными по статье «Приобретение, хранение и сбыт запрещенных веществ». Каждую из них приговорили к 4 годам условного заключения. По данным участников процесса, заседание было больше воспитательным, чем карательным. Напомним, подростков поймали на улице Ясной (микрорайон «Парковый»). Девочки занервничали, когда увидели машину ППС. Полицейские остановились и решили досмотреть школьниц. Так нашли партию «синтетики» (метилэфедрон). фото: gundem.me
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В Челябинске начались репетиции "Вальса Победы". Кто может принять участие в танцевальном флешмобе? Волонтеры Победы объявили набор добровольцев для помощи ветеранами Анвару Гатиятулину предложили новый контракт
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