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Дмитрий Труненков дал совет юнармейцам, участвующим в Параде Победы
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Дмитрий Труненков дал совет юнармейцам, участвующим в Параде Победы 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Лидер военно-патриотического движения «Юнармия» призвал ребят разогреваться перед тренировками в Алабино.
Юнармейцы, участвующие 9 мая в Параде на Красной площади, должны повышать свою выносливость и работоспособность, сказал во втором ролике новой рубрики «Trueненков» в Instagram-аккаунте патриотического движения его руководитель.
«Юнармейцы, хочу поделиться с вами впечатлениями от сводной тренировки в Алабино. Честно вам скажу, не хватает растяжки, не хватает выносливости. Поэтому, ребята, которые готовятся к Параду Победы, обязательно растягивайтесь, бегайте, повышайте свою выносливость и работоспособность», — сказал Дмитрий Труненков.
По его словам, мышцы становятся короткими после силовых нагрузок, поэтому их нужно во время тренировок растягивать, чтобы они стали эластичными.
«Вообще ноги — это хлеб многих спортсменов», — добавил Дмитрий.
По его признанию, если бы не плотный график, он с удовольствием занимался бы йогой. Ведь этот вид растяжки помогает оптимально разогреть и подготовить мышцы.
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