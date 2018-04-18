Дмитрий Труненков дал совет юнармейцам, участвующим в Параде Победы

Лидер военно-патриотического движения «Юнармия» призвал ребят разогреваться перед тренировками в Алабино.

Юнармейцы, участвующие 9 мая в Параде на Красной площади, должны повышать свою выносливость и работоспособность, сказал во втором ролике новой рубрики «Trueненков» в Instagram-аккаунте патриотического движения его руководитель.

«Юнармейцы, хочу поделиться с вами впечатлениями от сводной тренировки в Алабино. Честно вам скажу, не хватает растяжки, не хватает выносливости. Поэтому, ребята, которые готовятся к Параду Победы, обязательно растягивайтесь, бегайте, повышайте свою выносливость и работоспособность», — сказал Дмитрий Труненков

По его словам, мышцы становятся короткими после силовых нагрузок, поэтому их нужно во время тренировок растягивать, чтобы они стали эластичными.

«Вообще ноги — это хлеб многих спортсменов», — добавил Дмитрий.

По его признанию, если бы не плотный график, он с удовольствием занимался бы йогой. Ведь этот вид растяжки помогает оптимально разогреть и подготовить мышцы.