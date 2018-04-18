Жены и подруги игроков «Ак Барса» записали песню в поддержку команды перед третьим матчем с ЦСКА 

Жены и подруги игроков «Ак Барса» опубликовали клип в поддержку команды в финале Кубка Гагарина против ЦСКА. Они перепели песню Елки «Все зависит от нас». Изначально клип был показан на кубе ледовой арены в Казани во время второй игры команд.
Песню у себя в Инстаграме опубликовала женя защитника казанцев Андрея Маркова Софья.
"Ак Барс" ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч состоится сегодня в Москве и начнется в 19.30. «СЭ» проведет трансляцию игры.
🔜Москва! Осталось совсем немного до Главной Победы! Поддержи любимую команду! @hcakbars #всезависитотнассамих #неотдавайсвоюпобеду #веримвкоманду #markovteam #айдазакубком 🏆
Публикация от Соня Сонечка (@sonya_sonechka_) 17 Апр 2018 в 10:17 PDT