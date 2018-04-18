Президент УЕФА: «Понимаю Буффона, но он поступил неправильно» 

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поступил неправильно, подвергнув резкой критике судья ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с ”Реалом”.
”То, что Буффон сказал, не было правильно, он не должен был этого делать. При этом я понимаю разочарование тех, кто проигрывает из-за гола с пенальти на 93-й минуте. Возникает ощущение упущенного шанса, я понимаю Буффона. Что касается слов Андреа Аньелли, то я уже говорил с ним. Он вел себя по-джентльменски, делегат УЕФА подтвердил это. Андреа никого не оскорблял и не был агрессивным. Пьерлуиджи Коллина? У него есть полная поддержка с моей стороны”, — цитирует Чеферина Gazzetta dello Sport.