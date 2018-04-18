Более 50 территориальных избирательных комиссий в России обновят свои составы до конца года

Более 50 территориальных избирательных комиссий в России будут сформированы в новых составах в 2018 г. Об этом в ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ сообщила ее председатель Элла Памфилова

«У нас в 2018 г. будут сформированы в новых составах 52 территориальные комиссии, почти 91 тыс. участковых комиссий», — сказала Э. Памфилова.

Она выразила надежду на существенное репрезентативное обновление комиссий и подчеркнула важность присутствия как политических представителей, так и общественных.

Э. Памфилова напомнила, что комиссии разных уровней, состав которых был утвержден в 2013 г., должны быть переформированы в 83 субъектах РФ.