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Более 50 территориальных избирательных комиссий в России обновят свои составы до конца года
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Более 50 территориальных избирательных комиссий в России обновят свои составы до конца года 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Более 50 территориальных избирательных комиссий в России будут сформированы в новых составах в 2018 г. Об этом в ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ сообщила ее председатель Элла Памфилова.
«У нас в 2018 г. будут сформированы в новых составах 52 территориальные комиссии, почти 91 тыс. участковых комиссий», — сказала Э. Памфилова.
Она выразила надежду на существенное репрезентативное обновление комиссий и подчеркнула важность присутствия как политических представителей, так и общественных.
Э. Памфилова напомнила, что комиссии разных уровней, состав которых был утвержден в 2013 г., должны быть переформированы в 83 субъектах РФ.
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