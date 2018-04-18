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Итальянский банкир не сможет потратить унаследованные миллиарды
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Итальянский банкир не сможет потратить унаследованные миллиарды 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Итальянский банкир получил в наследство от деда почти 3 миллиарда лир (около 1,5 миллиона евро), но не сможет ими воспользоваться. Валюту, вышедшую из обращения, можно было обменять на реальные деньги до 2012 года, передает "Уралинформбюро".
Родственник мужчины за 89 лет жизни успел сколотить неплохое состояние. Кроме банковской ячейки, в которой хранились указанные миллиарды в вышедших из оборота купюрах по 200 и 500 тысяч итальянских лир, он оставил внуку две квартиры, суммы на банковских счетах и пакет акций, сообщает газета Il Corriere della Sera.
В центральном банке страны, куда обладатель наследства обратился за помощью, мужчине отказали. После внедрения в 2002 году в качестве национальной валюты евро, у граждан было 10 лет на обмен устаревших денег. Сейчас адвокаты итальянца ищут в законодательстве лазейку, которая позволила бы мужчине потратить «подарок».
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