Кулаков: «Урал» одержал заслуженную победу над «Спартаком»

"После этой игры как-то так спокойно было. Выплеснулось море эмоций. Слава богу, что положительных. Наступило какое-то опустошение. Как будто не «Спартак» обыграли, а «Тосно» или «Ахмат». Когда такие матчи выигрываешь, уже просто нет сил праздновать, радоваться. Просто сидишь и анализируешь, в голове что-то перебираешь.

Считаю, одержали заслуженную победу. Да, у «Спартака» были моменты, простили нас, удача была на нашей стороне. Но давайте не забывать, что это «Спартак», действующий чемпион, в котором играют футболисты высокого уровня. Если выиграли, значит все у нас получилось, выполнили установку тренера", — сказал Кулаков.

После победы над «красно-белыми» Урал занимает 9 место в турнирной таблице РФПЛ.