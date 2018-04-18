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Кулаков: «Урал» одержал заслуженную победу над «Спартаком»
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Кулаков: «Урал» одержал заслуженную победу над «Спартаком» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Урала» Денис Кулаков поделился впечатлениями от домашнего матча 26 тура РФПЛ против "Спартака" (2:1).
"После этой игры как-то так спокойно было. Выплеснулось море эмоций. Слава богу, что положительных. Наступило какое-то опустошение. Как будто не «Спартак» обыграли, а «Тосно» или «Ахмат». Когда такие матчи выигрываешь, уже просто нет сил праздновать, радоваться. Просто сидишь и анализируешь, в голове что-то перебираешь.
Считаю, одержали заслуженную победу. Да, у «Спартака» были моменты, простили нас, удача была на нашей стороне. Но давайте не забывать, что это «Спартак», действующий чемпион, в котором играют футболисты высокого уровня. Если выиграли, значит все у нас получилось, выполнили установку тренера", — сказал Кулаков.
После победы над «красно-белыми» Урал занимает 9 место в турнирной таблице РФПЛ.
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