В Перми прошел городской слет отрядов Юных инспекторов движения

Мероприятие проводилось среди команд, занявших первые места на районном этапе. Основная цель конкурса, реализуемого при поддержке департамента образования администрации Перми и отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми, — воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование культуры поведения школьников на проезжей части.

В слете приняли участие 7 команд из учебных заведений Перми. Каждая команда состояла из 4 ребят в возрасте 12-16 лет.

Мероприятие включало в себя несколько этапов. В конкурсе «Юный санитар» дети сдавали экзамен на знание основ оказания первой медицинской помощи, отвечали на теоретические вопросы и демонстрировали свои навыки на практике. Далее ЮИДовцы показали отличные знания устройства велосипеда, умения устранять неисправности двухколесного транспортного средства. На творческом этапе команды проявили свои умения рисовать, иллюстрируя на плакатах различные Правила дорожного движения. Одним из самых зрелищных состязаний стало фигурное вождение. Каждому участнику команды на время необходимо было проехать препятствия на велосипеде по определенной траектории. Все ребята успешно справились с поставленной задачей.

В завершение мероприятия полицейские провели для ребят экскурсию по музею ГИБДД.

По итогам всех состязаний компетентное жюри определило призеров и победителей. Командам были вручены кубки, дипломы и ценные призы.

Ребята, занявшие призовые места, будут представлять город Пермь на краевом этапе Всероссийского слета юных инспекторов движения.