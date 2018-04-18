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Стали известны судьи, которые будут работать с системой VAR на ЧМ-2018
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Стали известны судьи, которые будут работать с системой VAR на ЧМ-2018 

Советский спорт 2 часа назад
Судейский комитет ФИФА опубликовал список арбитров, которые во время чемпионата мира будут работать с системой VAR и станут видеоассистентами главных судей, сообщает Refereeing World.
Видеопомщниками рефери станут:
Абдулрахман Аль-Джассим (Катар), Вилтон Сампайо (Бразилия), Йери Варгас (Боливия), Мауро Вильяно (Аргентина), Бастиан Данкерт (Германия), Павел Гиль (Польша), Массимилиано Иррати (Италия), Дании Маккели (Голландия), Тиагу Мартинш (Португалия), Даниэле Орсато (Италия), Артур Соареш Диаш (Португалия), Паоло Валери (Италия), Феликс Цвайер (Германия).
Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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