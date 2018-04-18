ФМБА продолжит вести контроль препаратов, находящихся в программе мониторинга WADA

"Основные и наиболее прогрессивные работы 2017 года были направлены на контроль сроков выведения запрещенных, но часто используемых во врачебной практике и мониторируемых WADA субстанций, а также исследованиям в сфере психофизиологии. Мы надеемся, что сотрудничество [с WADA] в сфере научного и экспертного взаимодействия будет развиваться и дальше, а мнение и роль наших ученых и экспертов в такой острой и громкой сфере, как чистота в спорте и международная антидопинговая политика, будет только расти", — говорится в отчете.

WADA ежегодно вносит изменения в список запрещенных препаратов, в начале 2016 года в список был внесен препарат мельдоний, который использовался спортсменами из Восточной Европы. В связи с этим в начале года стала появляться информация о положительных допинг-тестов на мельдоний у целого ряда российских спортсменов.

Многие атлеты отказались от употребления препарата в конце 2015 года, когда стало известно, что мельдоний будет включен в список запрещенных препаратов. При этом сданные ими позднее допинг-тесты дали положительный результат. WADA провело промежуточные исследования вещества, которое показали, что мельдоний выводится из организма несколько месяцев. В связи с этим большинство спортсменов были оправданы.

ФМБА также проводила собственные исследования мельдония, результаты которых были признаны WADA. В результате исследований WADA и ФМБА было доказано, что мельдоний может сохраняться в организме спортсмена длительный период времени.