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ФМБА продолжит вести контроль препаратов, находящихся в программе мониторинга WADA
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ФМБА продолжит вести контроль препаратов, находящихся в программе мониторинга WADA 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) продолжит вести контроль препаратов и субстанций, которые находятся под мониторингом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом говорится в отчете ФМБА за 2017 год, который оказался в распоряжении ТАСС.
"Основные и наиболее прогрессивные работы 2017 года были направлены на контроль сроков выведения запрещенных, но часто используемых во врачебной практике и мониторируемых WADA субстанций, а также исследованиям в сфере психофизиологии. Мы надеемся, что сотрудничество [с WADA] в сфере научного и экспертного взаимодействия будет развиваться и дальше, а мнение и роль наших ученых и экспертов в такой острой и громкой сфере, как чистота в спорте и международная антидопинговая политика, будет только расти", — говорится в отчете.
WADA ежегодно вносит изменения в список запрещенных препаратов, в начале 2016 года в список был внесен препарат мельдоний, который использовался спортсменами из Восточной Европы. В связи с этим в начале года стала появляться информация о положительных допинг-тестов на мельдоний у целого ряда российских спортсменов.
Многие атлеты отказались от употребления препарата в конце 2015 года, когда стало известно, что мельдоний будет включен в список запрещенных препаратов. При этом сданные ими позднее допинг-тесты дали положительный результат. WADA провело промежуточные исследования вещества, которое показали, что мельдоний выводится из организма несколько месяцев. В связи с этим большинство спортсменов были оправданы.
ФМБА также проводила собственные исследования мельдония, результаты которых были признаны WADA. В результате исследований WADA и ФМБА было доказано, что мельдоний может сохраняться в организме спортсмена длительный период времени.
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